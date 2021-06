Estate tra Covid e vaccinazioni: italiani a caccia di polizze sui viaggi

09:19

Tra varianti, restrizioni e vaccinazioni, le incognite in vista dell’estate sono ancora molte. Non è un caso che, secondo un’indagine realizzata per Facile.it da mUp Research e Norstat su un campione rappresentativo della popolazione nazionale, quasi 12 milioni di italiani stiano valutando di tutelarsi con una copertura assicurativa.

Attualmente, il 7% dei connazionali che quest’anno partiranno per le ferie ha già sottoscritto una polizza viaggio. E tocca il 40% la quota di coloro che stanno valutando di tutelarsi.



Rischio Covid e vaccini

La paura più sentita è quella di un possibile nuovo lockdown che comporti l’annullamento del viaggio. Per questo motivo, quasi 7 su 10 (8 milioni di individui) sembrano orientati verso una copertura che li protegga da tale evenienza.



Ma a preoccupare è anche la campagna vaccinale. In particolare i richiami per la seconda dose. Un timore che spinge il 36,9% dei rispondenti, pari a 4,4 milioni di italiani, a dichiarare di volersi tutelare con una polizza che rimborsi il viaggio anche in caso di cancellazione per libera scelta.



Altro timore particolarmente sentito dai viaggiatori è di contrarre qualche malattia, o proprio il Covid-19, prima della partenza e dover quindi cancellare il viaggio. Il 41,6% dei rispondenti, pari a 5 milioni di individui, sta valutando di acquistare una polizza per tutelarsi da questa evenienza.



“Attenzione perché nonostante molte assicurazioni viaggio offrano la garanzia annullamento causa Covid-19, questa è valida solo nel momento in cui il cliente contrae il virus. Per altre motivazioni, ad esempio se la vacanza viene cancellata di propria volontà, se non si può partire causa lockdown o, anche, se si rinuncia o si interrompe il viaggio per fare la seconda dose del vaccino, la compagnia assicurativa non rimborsa”, spiega Irene Giani, BU Manager Non-Motor Insurance di Facile.it.



Covid in vacanza

Altro timore è quello di ammalarsi di Covid-19 durante la vacanza. Anche questo rischio sembra preoccupare molti italiani, tanto che quasi 1 rispondente su 2 (47%) vorrebbe sottoscrivere un’assicurazione che offra assistenza sanitaria e rimborsi le eventuali spese mediche durante il viaggio; il 33%, invece, sta cercando una polizza che copra i costi extra sostenuti qualora, in caso di quarantena obbligatoria, non fosse possibile rientrare al proprio domicilio.