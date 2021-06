Fuel, continua la risalita dei prezzi

11:22

Un altro mese a segno più per il prezzo del fuel. Il mese di maggio, come comunica una nota rilasciata da Fto, si chiude con una media per tonnellata metrica pari a 576,24 dollari, con un incremento del 5,45% rispetto al mese precedente, ovvero con un rialzo di 29,79 dollari.

Per il quarto mese consecutivo dunque il prezzo si mantiene sopra la soglia dei 500 dollari; in particolare, nell’ultima settimana di maggio ha raggiunto quota 583,16 dollari.



Importante sottolineare che rispetto a un anno fa il prezzo, che riflette la domanda è salito del 148,78%, aumentando di 344,62 dollari.