Trainline, l’offerta dei vettori ferroviari europei in un’unica piattaforma

16:24

Si chiama Trainline Partner Solutions il nuovo strumento lanciato da Trainlain per le agenzie. Si tratta di una piattaforma tecnologica pensata per aiutare chi vende viaggi (ma anche imprese e vettori ferroviari) a reperire soluzioni innovative per viaggiare in treno e a emettere in modo rapido i biglietti.

Tramite l’Api globale di Trainline Partner Solutions, è possibile così accedere all’offerta di centinaia di vettori in tutta Europa.



La piattaforma, oltre ad aggregare l’offerta delle società ferroviare e a semplificare l’emissione dei biglietti, fornisce inoltre informazioni di viaggio aggiornate in tempo reale.