Tornano le fiere e le sagre dal 15 giugno: tutte le regole

15:57

Poco più di 10 giorni al ritorno delle sagre e delle fiere. A partire dal 15 giugno gli eventi potranno tornare; e la limitazione che vuole l’apertura solo in zona gialla al momento non sembra preoccupare, dal momento che settimana dopo settimana l’Italia si tinge sempre di più di bianco.

Come riporta ilsole24ore.com, sono comunque diverse le regole da osservare. Innanzitutto un sistema di informativa sulle norme in vigore comprensibile anche per gli stranieri.



Sarà poi necessario fissare il numero massimo per la presenza (che dipende sia dal distanziamento sia dalla capacità di ricambio d’aria) Sarà inoltre indispensabile realizzare un sistema di segnaletica, anche a terra, per la gestione dei flussi.



Restani poi le norme con cui si è preso confidenza nell’ultimo anno, dagli igenizzanti (anche in dotazione al personale, che dovrà indossare la mascherina) agli schermi per la reception fino al divieto di ingresso per i soggetti con temperatura corporea oltre i 37,5 gradi.



Inoltre è previsto che vengano favoriti i sistemi di pagamento elettronico. Tutti i visitatori sopra i 6 anni dovranno avere la mascherina.