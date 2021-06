Belvilla e l’exploit delle case vacanza: arrivano anche i tedeschi

21:00

Sarà ancora un’estate all’insegna del turismo di prossimità, ma tedeschi e olandesi stanno comunque ricominciando a guardare all’Italia con interesse, complice la velocizzazione della campagna vaccinale e il green pass.

È quanto emerge dall’ultimo osservatorio di Belvilla, parte di OYO Vacation Homes e specializzata nel settore dell’affitto di case vacanza, con oltre 2.900 proprietà in portfolio solo in Italia. Gli italiani che scelgono le soluzioni di Belvilla aumentano costantemente: le prenotazioni ricevute ogni settimana sono cresciute del 42% rispetto ai primi di maggio, con un incremento settimanale medio del 12%. In totale dall’inizio dell’anno il 92% delle prenotazioni dei nostri connazionali riguardano soggiorni estivi in Italia.



Last minute semre più accentuato

Si rafforza anche la tendenza ai soggiorni last minute: solo nell’ultima settimana gli utenti italiani che hanno prenotato soggiorni nel nostro Paese nel mese di giugno sono saliti dell’11%, mentre da inizio maggio la crescita settimana media è del 9%. In ripresa a maggio anche le prenotazioni estive di turisti tedeschi e olandesi. Solo negli ultimi giorni le prenotazioni per quest’estate da parte dei tedeschi in Italia sono aumentate del 28%, mentre quelle di turisti olandesi del 14%.



Toscana, Marche e zona lombarda dei laghi le mete più richieste sulla piattaforma, la cui peculiarità è proporre soluzioni abitative con alti standard qualitativi. Moltissime, infatti, sono le ville indipendenti dotate di connessione wi-fi, piscina privata, spa, sauna, area fitness, giardini, aree gioco per bambini e possibilità di noleggio biciclette.