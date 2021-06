15:07

Un nuovo strumento gratuito, pensato per le agenzie di viaggi e gli operatori del settore turistico. Dopo aver supportato gli albergatori lanciando Hotel Insights, Google si rivolge ora al trade con Destination Insights, una nuova piattaforma che permette di ottenere informazioni utili per esplorare come cambia la domanda turistica nel tempo e monitorare le tendenze di viaggio.

Il nuovo strumento di Big G permette di osservare l’andamento della domanda, fornendo informazioni e insight in tempo reale, strategici per orientare al meglio le decisioni di business e di marketing.



Come funziona

Consultando Destination Insights, le aziende possono osservare qual è la domanda di viaggi nazionale o internazionale, la sua provenienza, e filtrare per analizzare diversi insight in un determinato periodo di tempo. Possono, inoltre, approfondire l’interesse proveniente dall’estero verso le destinazioni italiane.



Travel Insights

Destination Insights, insieme a Hotel Insights, è parte Travel Insights with Google, guida digitale disponibile da oggi in Italia e contenente strumenti e informazioni utili pensate per supportare l'industria del turismo nel cogliere le opportunità del digitale.