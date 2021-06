RateHawk: sulla piattaforma b2b la prenotazione dei voli low cost

11:43

Le low cost su RateHawk. La piattaforma di prenotazione b2b amplia la sua offerta con oltre 150 low fare, tra cui easyJet, Eurowings, Delta Air Lines, Pegasus Airlines, Ryanair, Vueling Airlines e Wizz Air.

È ora possibile, perciò, prenotare i biglietti dei vettori low cost nella sezione ‘Biglietti aerei’ del proprio account. "A seguito della connessione con le compagnie aeree low cost, i partner del nostro sistema hanno attualmente accesso a voli offerti da oltre 350 tra le principali compagnie aeree internazionali - spiega Felix Shpilman, ceo di Emerging Travel Group (che gestisce RateHawk) - questo offre loro una maggiore flessibilità nel poter soddisfare le richieste dei propri clienti e consente di offrire opzioni di viaggio meno care, assicurando un'ampia scelta e un ottimo servizio".



Come funziona

Per effettuare la ricerca, gli utenti dovranno inserire la destinazione, le date e il numero di passeggeri. Le tariffe dei vettori low cost saranno contrassegnate dalla dicitura 'Compagnia aerea low-cost'. La descrizione della tariffa conterrà il dettaglio delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla compagnia aerea.



RateHawk offre, inoltre, ai partner la flessibilità di poter impostare direttamente l’importo della commissione destinata all’agenzia per l’intera prenotazione, oppure separatamente per ogni passeggero e tratta del volo. I biglietti si possono pagare usando il proprio limite di credito o il deposito del partner nel sistema.