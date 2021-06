La ripresa delle vendite in agenzia sul prossimo numero di TTG Magazine

15:55

Dopo mesi interminabili, le agenzie sono tornate a chiudere pratiche. In alcuni casi si tratta di una ripresa timida, ma pur sempre un segnale importante se confrontato con la desolazione della prima parte dell’anno. In altri, invece, si è ricominciato a lavorare a testa bassa e senza guardare l’orologio pur di stare dietro a tutte le richieste.



È questo che emerge dall’inchiesta che apre il prossimo numero di TTG Magazine, in distribuzione e online a partire da lunedì 14 giugno. TTG Italia ha interpellato le agenzie di viaggi del Centro-Sud Italia che, da alcune settimane, hanno ripreso a confrontarsi con una clientela ormai pronta a riprendere in mano la valigia e, nei casi più fortunati, anche con un budget più sostanzioso a disposizione.