08:02

Un lusso “democratico”. A questo “teniamo molto” sottolinea Emiliano Di Bartolo, fondatore, azionista e amministratore delegato di G Rent Spa, ovvero la società che opera con il marchio Gabetti Short Rent e che poche settimane fa ha debuttato in Borsa.Una società giovane (la sua nascita risale al 2019), ma che ha alle spalle una realtà più che consolidata come quella di Gabetti e che opera nell’affitto di sistemazioni di lusso. Un turismo a 5 stelle che, però, può rappresentare una possibilità per un ampio target di clientela.

Pubblicità

“Ad esempio una villa da 14 posti, se la si affitta in 3 famiglie, costa molto meno di un altro prodotto dello stesso livello” precisa Di Bartolo. Ma il discorso, in realtà, è molto più ampio: e comprende tutti i motivi per cui il prodotto di Gabetti Short Rent sta attirando l’attenzione anche dei tour operator e, di conseguenza, delle agenzie di viaggi… (continua a leggere sulla digital edition)