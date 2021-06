08:04

Prima operazione di co-branding per Suite Travel, la rete di agenzie nata in piena pandemia, che raggiunge un altro risultato siglando un accordo con Coin. L’accordo sarà presentato con una diretta Facebook il prossimo 17 giugno alle 11.

Pubblicità

Suite Travel apre dunque un primo corner nella Capitale, all’interno di Coin Roma Termini in via Giolitti. Per selezionare il personale, la rete creata da Giada Marabotto (a sinistra nella foto) e Antonella Ruperto (a destra nella foto) ha organizzato per il 18 giugno un Open Day ‘On Air’ in via del Casale Solaro 119 per la selezione del personale.



I piani della rete

“La strategia di Suite Travel - si legge in una nota dell’azienda -, attualmente alla ricerca di agenti di viaggi qualificati su Roma, Prato, Napoli e Catania, è ormai definita: il nuovo concept di agenzia di viaggi consiste in corner ubicati nelle zone strategiche delle principali città italiane, all’interno di realtà commerciali di livello tra librerie, caffetterie, palestre o department store, come Coin”.



Monica Gagliardi, direttore marketing e digital trasformation di Coin Spa, aggiunge: “L’avvio della collaborazione con Suite Travel rientra nel più ampio progetto ‘Riparti con Coin’, una partnership con realtà dei settori turismo, ristorazione, cultura, fitness e tempo libero, uniti per promuovere i consumi e le attività economiche e commerciali delle città in cui Coin è presente. Dopo un lungo periodo di difficoltà e incertezza, Coin intende rilanciare i territori e fare squadra con gli operatori presenti per dare insieme nuovo slancio a chi è stato più colpito dagli effetti della pandemia, favorendo una risposta ampia e appagante al desiderio diffuso di evasione, divertimento e serenità che accomuna i cittadini di tutta Italia”.