di Martina Tartaglino

11:10

È a bordo di Msc Splendida che centinaia di agenti di viaggi provenienti da tutta Italia si sono ritrovati per la prima (Un)convention di Maavi, il Movimento autonomo agenzie di viaggi presieduto da Enrica Montanucci, che ha ricevuto anche il benvenuto a bordo da parte di Gianni Onorato, Leonardo Massa, Luca Valentini rispettivamente ad, managing director e direttore commerciale di Msc Cruises.

La convention

La nave è salpata da Trieste per una crociera con scali ad Ancona, Dubrovnik di Bari e gli affiliati a Maavi hanno aderito in gran numero: 188 agenzie e 46 fornitori, due delegati per regione (ogni regione è organizzata anche in sottodelegati provinciali). Il gruppo è nato il 2 marzo 2020 in piena pandemia e sull'onda emotiva per primo drammatico lockdown. "È una gioia ritrovarci qui oggi - ha detto Montanucci - e ci emozioniamo nel sentirci nominare partner dal top management di Msc Cruises. In un anno siamo riusciti a mettere insieme tutto questo. Il mondo è cambiato e siamo consapevoli che dobbiamo evolverci, trasformarci e soprattutto utilizzare tutti gli strumenti e la tecnologia a disposizione per tornare competitivi e sopravvivere".



Faro Group

La convention è stata l'occasione per presentare il nuovo progetto Faro Group, nato dagli associati di Maavi e suddiviso in tre branche fondamentali. Faro club, il gruppo di acquisto guidato da Federico Canuzzi, Faro Team italia con Federica Belinazzi che offre supporto sull'incoming e infine Faro Service con responsabile Giuliano Di Vincenzo che offre consulenze e servizi.