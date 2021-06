Trainline: arriva da Google il nuovo chief technology officer

19:33

Milena Nikolic (nella foto) è stata scelta come chief technology officer di Trainline. La nuova manager arriva da Google e dall’inizio di luglio sarà responsabile della strategia di innovazione e della visione tecnologica dell’azienda.

“Milena porta con sé la sua lunga esperienza nell’innovazione tecnologica, inclusa una vasta conoscenza dell’utilizzo dei dati per creare un'eccezionale esperienza per il cliente e una comprovata esperienza di gestione di team tecnologici a livello mondiale - sottolinea Jody Ford, ceo di Trainline -. Oltre a lanciare nuove innovazioni per i clienti Trainline, Milena si concentrerà nel supportare l'industria ferroviaria a far leva sulla piattaforma di Trainline per servire al meglio le esigenze dei propri clienti e accelerare la crescita del numero di passeggeri, per favorire un cambiamento nella modalità di trasporto, dal trasporto

su strada e aereo verso la ferrovia”.