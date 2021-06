Fiavet Piemonte in tour con Gabriella Aires

10:12

Quinta tappa degli eductour per le agenzie di Fiavet Piemonte, fortemente voluti dal presidente Gabriella Aires per rilanciare il dialogo tra operatori e istituzioni locali.

Al centro del tour Bra e Fossano, in terra cuneese tra Langhe e Roero, nell’itinerario organizzato in collaborazione con Igor Giuliano su un pullman di Fashion Travel e con Valeria Mosca per la piattaforma BookingPiemonte.com.

“Tutti ci hanno sostenuti con entusiasmo - ha spiegato Gabriella Aires - e anche le Ascom, supportando l’organizzazione dei nostri tour. Anche a Bra e Fossano abbiamo scoperto meraviglie e gioielli inaspettati, materia prima per una ripresa del turismo facile, piacevole e in tutta sicurezza”.

Fra le località toccate dal tour, a Fossano è stato visitato il 5 stelle Palazzo Righini, ricavato da un antico convento agostiniano, con la chiesa sconsacrata dedicata agli eventi.