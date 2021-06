14:54

Sono sempre state le più richieste per l’estate italiana, ma quest’anno, complice la situazione ancora non troppo chiara per i viaggi all’estero, saranno le vere protagoniste.

Questo il verdetto delle agenzie di viaggi, che raccontano come, oltre alle vacanze mare, Sicilia e Sardegna si stiano aggiudicando altri target di mercato. Ad esempio, molte di quelle coppie di sposi che hanno dovuto rinunciare a viaggi di nozze già programmati e poi rinviati, e che hanno trovato nelle due isole italiane una valida risposta alle loro esigenze.



Per questo sull’ultimo numero di TTG Magazine alle due isole maggiori è stata dedicata una Travel Guide, nella quale si raccontano le ultime novità in termini di regole di ingresso, trasporti e prodotto.



La Sicilia, dicono gli agenti, ha due vantaggi rispetto all’altra isola maggiore del nostro Paese: un’accessibilità più semplice e la percezione di una destinazione nella quale è più facile unire al balneare anche percorsi culturali. È quindi una meta più facile da vendere anche fuori dall’alta stagione, un tema al quale soprattutto quest’anno le agenzie sono particolarmente sensibili.



