Passuti, Robintur: “Lontani dalla sostenibilità economica, ma le agenzie vengono premiate”

15:09

Vendite in netta ripresa, ma il business delle agenzie è ancora lontano dalla sostenibilità economica. Claudio Passuti, a.d. di Robintur Travel Group, rivela i dati di vendita della rete di agenzie che comprende punti vendita Robintur e Viaggi Coop.

Che sottolinea un dato che, più di tutti, può far tornare il sorriso alle agenzie: su 10 clienti che si affacciano nei punti vendita, 4 sono nuovi, prima del Covid non si affidavano a un professionista per l’organizzazione di un viaggio. “Siamo riusciti a far passare al consumatore il messaggio che, in cerca di sicurezza, è meglio rivolgersi a un’agenzia”.



Superare le limitazioni

“Da un lato – dice Passuti – stiamo registrando un positivo trend di ripresa delle vendite che è ancora lontano dalla sostenibilità economica, ma che ci consente di guardare con maggiore fiducia al futuro; d’altra parte però, perché il trend si consolidi, abbiano bisogno che vengano superate in maniera stabile le limitazioni ed i vincoli alla mobilità internazionale e per questo è fondamentale che la campagna vaccinale prosegua e completi il propria efficacia nel mondo”.



Le vendite 2021 in agenzia sono ripartite da fine aprile e stanno arrivando all’incirca alla metà di quelle, pre-Covid, del 2019. Le vendite cumulate al 13 giugno sono però ancora solo al 15% del 2019, ma superano quelle dello stesso periodo del 2020. L’Osservatorio sull’andamento delle vendite di Robintur dimostra come gli italiani stiano nuovamente pensando alle vacanze ma, stando i limiti attuali agli spostamenti, solo il 20% delle vendite riguarda l’estero e l’Italia resta, quindi, la meta preferita con la Sardegna in cima alle preferenze degli italiani.



“Da metà maggio stiamo recuperando volumi di vendite settimanali pari al 50% del 2019 e l’ammontare del venduto 2021 ha già superato quello del 2020 - continua Passuti -. Confrontando le vendite delle ultime 8 settimane con le stesse del 2019 sui viaggi in Italia, stiamo tenendo un ritmo pari all’88% del 2019. Le crociere hanno recuperato, rispetto al 2019, l’89%, la Grecia il 38% e la Spagna il 24%. Se, poi, guardiamo alle destinazioni italiane, la Sardegna ha raggiunto nelle ultime 8 settimane le vendite degli ultimi due anni e vale il 27% del totale Italia, seguita da Sicilia (16%), Puglia (10%) e Toscana (8%). Calabria, Toscana e Marche sono le regioni che meglio performano”.



I prezzi

Cresce anche il prezzo medio della vacanza a passeggero: si sale tra il 10 e il 30%, ma questo testimonia come siano partiti prevalentemente gli acquisti dei clienti più facoltosi e per la vacanza principale estiva, mentre stanno riprendendo più lentamente i soggiorni brevi, anche di gruppo. Solo l’8% delle vendite sono riferite a viaggi di durata inferiore alla settimana.



“L'evidente voglia di viaggiare degli italiani è certamente in miglior driver di crescita per il nostro settore – aggiunge il presidente di Robintur Travel Group, Stefano Dall’Ara - ma purtroppo è ancora fortemente condizionata dai vincoli e dalle limitazioni agli spostamenti. Riteniamo quindi fondamentale per il rilancio del turismo, in particolare dell'outgoing, l'apertura delle destinazioni internazionali e non solo di quelle europee, ma anche di quelle a lungo raggio come le mete esotiche, le Americhe, i Caraibi, l'Oriente... Diventa quindi fondamentale al riguardo un'azione del Ministero del Turismo e del governo italiano in sede europea ed internazionale, per lavorare su questi temi”.