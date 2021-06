08:01

Estendere anche al mondo dei viaggi il progetto ‘Buon fine’ firmato Coop. È questa una delle nuove iniziative lanciate da Robintur Travel Group per sostenere le vendite nell’estate 2021. Lo ha raccontato Claudio Passuti, amministratore delegato del gruppo, presentando i dati delle vendite nelle agenzie nel corso della presentazione dell’indagine ‘Gli italiani e le vacanze della ripartenza’.

In sostanza, il programma messo in campo dal Coop prevede che i prodotti in via di scadenza vengano messi in vendita a prezzo scontato, fra il 30 e 50% in meno, oppure donati a associazioni che si occupano di famiglie in difficoltà.



“Applicheremo la stessa logica anche al travel” dice Passuti, che con questa strategia vuole venire incontro a quell’ampia fascia di popolazione, circa il 38% di connazionali, che non possono permettersi di andare in vacanza per motivi economici.



Si tratterà di un ‘last second’ veicolato attraverso il canale Telegram di Viaggi Coop. “Il lunedì verranno inviate le promozioni per le partenze del fine settimana – spiega Passuti – che saranno scontate appunto dal 30 al 50%”. Il progetto prevede anche un risvolto etico: il 5% del fatturato ottenuto con questo tipo di offerta verrà infatti donato ad associazioni e famiglie in difficoltà.



Altra iniziativa per la summer va sotto il nome ‘Vacanze solari’: dal 5 al 29 agosto su 5 strutture selezionate da Robintur e Viaggi Coop verrà riservata un’accoglienza particolare. I vacanzieri avranno prodotti Coop per la colazione e la merenda dei bambini, oltre a una cena dal sapore Mediterraneo con prodotti Fior Fiore. Inoltre, in camera gli ospiti troveranno un beauty case con creme solari a marchio Coop.