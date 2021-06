Allianz supporta gli albergatori e rilancia Booking Protection

09:21

Allianz Partners aggiorna Booking Protection. Per supportare la ripresa dei flussi turistici, l’azienda rilancia la soluzione firmata Allianz Global Assistance pensata per le strutture alberghiere, valida anche in caso di pandemia e quarantena.

La polizza copre sia le penali di annullamento sia la caparra confirmatoria e prevede anche il rimborso dei costi di soggiorno già corrisposti in caso di mancata fruizione dei servizi per ritardato arrivo a destinazione, il rimborso pro rata del soggiorno non goduto e quello delle spese supplementari in caso di prolungamento soggiorno per completare la quarantena.



“Secondo una recente indagine su oltre 8.500 viaggiatori a livello mondiali, l’assicurazione viaggio diventerà un servizio sempre più necessario, mentre flessibilità e sicurezza sono diventati i principali driver di scelta. Appare chiaro dunque come oggi per un albergatore poter mettere a disposizione dei propri clienti ulteriori garanzie e forme di protezione rappresenti un servizio fondamentale, nonché un’importante leva di marketing e di comunicazione - spiega Renato Avagliano, chief sales officer di Allianz Partners (nella foto) -. In questo scenario ancora incerto, con l’aggiornamento di Booking Protection vogliamo dare un segnale di fiducia a un settore fondamentale per il nostro Paese”.



Per gli albergatori Allianz Global Assistance ha creato un kit completo di strumenti a supporto della vendita e una piattaforma web che permettono di integrare Booking Protection all’interno ai form di prenotazione. Questo rende possibile creare una pagina web personalizzata e intuitiva, fruibile in tre lingue (italiano, inglese, tedesco), che attraverso un semplice link l’albergatore potrà collegare al proprio sito web, dando così agli ospiti la possibilità di assicurare il proprio soggiorno.