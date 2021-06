10:18

È il provvedimento più atteso dal mondo del turismo, vacanzieri compresi: il green pass, il documento che consentirà gli spostamenti ai viaggiatori.

Ora il documento è realtà e il Governo ha provveduto a comunicare i dettagli su come ottenerlo.



Primo dettaglio importante: il green pass è completamente gratuito. Il formato digitale può essere richiesto sul sito dedicato del Governo, ovvero www.dgc.gov.it, sul sito del fascicolo sanitario regionale, tramite l’app Immuni oppure con l’app IO.



Per scaricarlo, come precisa corriere.it occorre riportare il numero di tessera sanitaria e uno dei codici unici ricevuti per avvenuta vaccinazione (anche prima dose), avvenuta guarigione o esito negativo del tampone nelle ultime 48 ore. I codici vengono inviati via sms o via mail dal ministero della Salute.



La versione ‘fisica’

È tuttavia possibile anche ottenere il pass in versione cartacea: occorre rivolgersi al medico di base (o al pediatra) oppure alla farmacia, fornendo unicamente il codice fiscale e i dati della tessera sanitaria.



Un altro dettaglio importante è la durata, che varia a seconda della condizione che ne ha determinato il rilascio. Chi ha ricevuto la prima dose del vaccino avrà un certificato valido da 15 giorni dopo l’iniezione fino al richiamo. Chi ha effettuato il richiamo, invece, potrà richiederlo da subito e avrà validità 9 mesi. Per i guariti, la validità è invece di 6 mesi dal certificato di guarigione. Per chi ha eseguito il tampone invece la validità è di 48 ore. In caso di contagio, il pass viene revocato.



Il certificato dovrà essere esibito per viaggiare nei 27 Paesi Ue più Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera. All’interno dell’Italia, servirà per muoversi da o per Regioni arancioni o rosse.