Gabetti Short Rent: i target di riferimento per le ville a 5 stelle

12:07

Sono principalmente due i target di riferimento del prodotto Gabetti Short Rent. "Da un lato ci sono le coppie che cercano l'immobile come status symbol" spiega l'amministratore delegato di G Rent Emiliano Di Bartolo. "Vengono con i figli e la servitù e scelgono questo prodotto anche per esigenze di sicurezza e isolamento". Ma c'è anche il target delle famiglie, che "vedono nella villa, come si diceva prima, il concetto di 'lusso democratico'". Ora G Rent è sbarcato in Borsa. Un passaggio per così dire 'naturale'. "Da bocconiano con esperienze internazionali - precisa il manager - entrare in Borsa fa parte della mentalità. In Usa e Gran Bretagna è quasi automatico quotarsi in Borsa".



Prosegue sulla Digital edition di TTG a questo link