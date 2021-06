Riapre Disneyland Paris con distanziamento e numero chiuso

09:58

Per la prima volta dopo quasi 18 mesi tutti parchi a tema Disney sono stati riaperti nel mondo. Anche Disneyland Paris ha ricominciato ad accogliere gli ospiti, grazie alla decisione della Francia di aprire le porte ai turisti già vaccinati.

Il parco era chiuso dalla fine dello scorso anno.



Rimangono ancora una serie di restrizioni, come quella di indossare la mascherina all’interno del parco e rispettare il distanziamento sociale. È inoltre presente un tetto massimo di persone ammesse all’interno di Disneyland, per evitare sovraffollamenti.



La Francia ha ricominciato ad aprire le sue principali attrazioni turistiche come musei e monumenti, dal Louvre al palazzo di Versailles.