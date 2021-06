di Amina D'Addario

08:35

Dal Palazzo degli Omayyadi all'antico teatro romano, passando per i resti monumentali del Tempio di Ercole. Ha toccato i luoghi più suggestivi della Cittadella di Amman, in Giordania, il primo Safar lanciato da Gattinoni Travel Experience in collaborazione con la travel coach Carla Diamanti e la casa editrice Leone Verde Edizioni.

Un nuovo format ideato da Gattinoni per formare le agenzie Mondo di Vacanze e MyNetwork, ma anche per coinvolgere in maniera nuova i clienti e prepararli così alle partenze dell'autunno. "Si tratta di un'idea innovativa - ha spiegato Isabella Maggi, direttore marketing e comunicazione del Gruppo Gattinoni - con cui vogliamo provare a raccontare in maniera diversa quelle destinazioni che facciamo ancora un po' fatica a raggiungere".



Strumento di promozione

Uno strumento di promozione alternativo con cui, ha aggiunto, "riusciremo a conoscere le guide che saranno i nostri interlocutori durante i viaggi che organizzeremo per il prossimo autunno. Non attraverso un webinar, ma attraverso una visita live della destinazione".



Dopo Amman, il secondo appuntamento, fissato per il 28 giugno, sarà dedicato alla Città Vecchia di Gerusalemme, in Israele.