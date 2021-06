eDreams: accordo con Travelport per ampliare l’offerta voli

14:33

eDreams stringe un patto con Travelport. La Ota ha annunciato un accordo strategico con il player del travel retail in particolare per ampliare l’offerta dei voli. La piattaforma Travelport+ sarà così integrata in eDreams Odigeo.

“Travelport+ - si legge nella nota - consentirà al gruppo di accedere a contenuti aggiuntivi delle compagnie aeree leader a livello mondiale, nonché ai prodotti ancillari esclusivi e alle classi tariffarie delle compagnie aeree”.



“È essenziale che le aziende si concentrino davvero sul soddisfare le esigenze dei propri clienti per facilitare una rapida ripresa nel settore dei viaggi - commenta Javier Bellido, air content strategies director di eDreams Odigeo -. Questo accordo testimonia il nostro impegno a mettere la customer experience al primo posto anche nel nostro processo di innovazione. Come società multi-GDS, saremo infatti in grado di offrire una migliore connettività e contenuti a livello globale”. E Rob Brown, gvp e amministratore delegato global ota di Travelport, aggiunge: “Ciò che abbiamo implementato fino ad oggi è solo l'inizio della visione congiunta che condividiamo con eDreams Odigeo”.