Volonline: “Il lungo raggio tornerà in autunno, ma ci aspettiamo aperture per l’estate”

15:34

Bene turismo interno e corto-medio raggio, mentre per il long haul “siamo nelle mani della politica”. L’estate di Volonline procede con un occhio fisso sulle mete già ‘aperte’ e un’altro puntato sul lungo raggio, che tutto il turismo organizzato attende con ansia. “Verosimilmente, la maggior parte delle mete torneranno operative in autunno - afferma Sandro Ferrari, direttore vendite Nord Italia -, ma ci aspettiamo l’apertura di alcune destinazioni già da quest’estate”.

Per il momento, comunque, il business si muove sostanzialmente su Italia e Mediterrano: Cipro, Baleari, Canarie, Grecia, con partenze dai principali aeroporti del Nord e del Sud Italia.



Luigi Deli (nella foto), ceo e Founder Volonline, aggiunge: “Ora più che mai è necessario fare sistema e rispondere con soluzioni concrete ed efficaci alle necessità degli agenti di viaggio. Siamo convinti che una delle priorità della ripartenza sarà creare strumenti volti a portare i clienti in agenzia, e per questo siamo collaborando allo sviluppo di un nuovo progetto di marketing territoriale, di cui daremo conto a breve, insieme ad altri partner strategici”.