di Francesco Zucco

08:04

Un assetto azionario più snello per seguire meglio i progetti che bollono in pentola. Nelle ultime settimane Ivano Zilio (nella foto), patron di Primarete, ha cambiato le carte dei suoi investimenti, con un obiettivo dichiarato: concentrarsi su nuovi business.

“Primarete ha ceduto tutte le azioni che aveva di Travelbuy - spiega Zilio -: si trattava del 45%”. Quota che è rientrata nelle mani della stessa Travelbuy, chiudendo così la vicenda del sodalizio tra i due network. Ma nel frattempo ha anche ceduto il 30% che deteneva in Pinguino. “Le aziende si comprano e si vendono - chiarisce Zilio -. Ma al momento giusto”.



E questo era esattamente il momento di concentrarsi su Primarete e sui nuovi progetti.



Una piattaforma per la distribuzione

Due i fronti su cui sta lavorando Zilio: il primo è il progetto di rilancio di Columbus, “su cui ho un particolare impegno”.



Ma in arrivo c’è anche un “nuovo progetto, che riguarderà un nuovo modo di fare distribuzione”. Si tratta dell’idea lanciata, in periodo pre-pandemico, durante la convention con Travelbuy, ovvero Fly Point. “Ma non sarà un network - chiarisce Zilio -. Tutt’altro. Sarà una piattaforma. Al momento sono molto concentrato sulle realtà online e a presto potremo annunciare i dettagli del progetto”.