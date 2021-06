Varadi, Wizz Air: “Le agenzie di viaggi faranno fatica a sopravvivere”

09:36

“Le agenzie di viaggi avranno un futuro difficile e faranno fatica a sopravvivere in un mondo in cui la vendita diretta online è sempre più determinante”. Jozsef Varadi, ceo di Wizz Air, ribadisce la linea ‘dura’ della compagnia nei confronti della distribuzione organizzata.

La politica dell’ultra low cost non ammette deroghe e sotto questo punto di vista il vettore non ha mai ceduto sulle vendite intermediate, come in alcuni casi hanno invece fatto competitor come Ryanair o easyJet, salvo poi fare marcia indietro e porre paletti in una fase successiva.



“Perché i nostri clienti dovrebbero avere bisogno di andare in agenzia a comprare il loro biglietto prosegue Varadi - se possono farlo comodamente online con i prezzi più bassi?”. Discorso chiuso.