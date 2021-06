Gattinoni è Official Tour Operator delle Nitto Atp Finals di Torino

10:18

Le Nitto ATP Finals rappresentano il momento culminante della stagione tennistica mondiale maschile. Quando Torino si è aggiudicata l’esclusivo torneo - previsto dal 14 al 21 novembre 2021 e per i successivi 4 anni – il Gruppo Gattinoni, attivo da oltre 40 anni nel mondo del turismo e degli eventi, ha messo a disposizione la sua esperienza e qualità, in tecnologia, prodotto e relazioni per trasformare le Nitto ATP Finals in booster che valorizzasse il turismo a Torino e in Piemonte.

In veste di Official Tour Operator Gattinoni dispone di allotment e, oltre ai biglietti per le partite che si disputeranno al Pala Alpitour, propone accomodation sia nel capoluogo piemontese sia nei territori limitrofi (come Langhe, Roero e Monferrato) ed esperienze personalizzabili per rendere unico il soggiorno durante l’evento.



A Torino Gattinoni dispone di un nuovo Hub nella centralissima Via Cesare Battisti; i 1.000 mq al piano terra sono a disposizione del pubblico delle Nitto ATP Finals, con la City Lounge dedicata e navette per il Pala Alpitour.



Si tratta di un evento unico in termini di pubblico, copertura mediatica, spettatori presenti, qualità degli sponsor. Un’opportunità attraente sia per individuali sia per aziende che vorranno creare l’evento nell’evento.