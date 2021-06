09:53

Maavi torna in piazza per la ‘Manifestazione nazionale del turismo italiano’. Dopo aver archiviato la sua ‘Unconvention’, l’associazione guidata da Enrica Montanucci (nella foto) si appresta a riportare gli agenti di viaggi nella Capitale per il ‘D-Day 2’, giornata in difesa della dignità di chi lavora nel comparto.

L’appuntamento è fissato per domani, 25 giugno, in piazza Indipendenza.



La manifestazione

L’agitazione avrà inizio al mattino, alle 10.30.



I temi della manifestazione non riguarderanno solo distribuzione rappresentata dall’associazione, ma tutta la filiera del turismo organizzato, che ancora fatica a ripartire a pieno regime.