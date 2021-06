Estay, il boom della Sardegna: le prenotazioni aumentano a tripla cifra

13:30

È a tripla cifra l’aumento delle prenotazioni per le proposte sarde di Estay, la startup specializzata nella gestione degli affitti delle case vacanza sull’isola. Complice il piano vaccinale, la situazione rispetto allo scorso anno parla di un più 240% nelle prenotazioni. Forte anche l’incremento da parte della componente estera grazie alle nuove rotte aeree, con l’aeroporto di Cagliari-Elmas che apre a 85 diverse destinazioni, di cui 46 internazionali.

“I mesi più gettonati – spiega Enrico Bertini, co-founder di Estay - sono quelli di luglio e soprattutto agosto. In base ai dati che stiamo registrando pensiamo che si tratterà per lo più di un turismo last minute, con conferme di prenotazioni di circa 15 giorni prima della data presunta di arrivo sull’isola. Diversamente da quanto accaduto l'anno scorso, però, ci auguriamo che la stagionalità sia più lunga, con presenze prolungate fino almeno alla fine di settembre e inizi di ottobre”.



I servizi per gli ospiti

A disposizione degli ospiti la consulenza dei Local Manager, che li assistono durante il soggiorno, e una grande flessibilità sul fronte delle tariffe. Inoltre Estay ha predisposto un’assicurazione speciale, acquistabile subito dopo la prenotazione, che garantisce il rimborso completo anche in caso di cancellazione il giorno prima della presunta data d’arrivo per motivi legati all’impossibilità di viaggiare.



Dal sito aziendale si possono anche prenotare noleggi auto a prezzi vantaggiosi e diverse esperienze sull’isola.