Cwt, aggiornata la piattaforma Travel Essentials

Nuova release per Cwt Travel Essentials. La piattaforma di Cwt che fornisce informazioni sulle restrizioni e i requisiti di ingresso Paese per Paese presenta è stata aggiornata con ulteriori funzionalità a supporto dei viaggiatori e dei professionisti del turismo organizzato.

Tra le novità, supporto multilingue (sono ora disponibili ulteriori 15 lingue); accesso rapido ai documenti di viaggio (moduli e form di ingresso sono ora scaricabili direttamente in formato digitale); filtro ‘stato vaccinale’, che divide le restrizioni di ingresso per i viaggiatori vaccinati e non vaccinati; opzioni di condivisione, che consentono di invare a clienti, colleghi o compagni di viaggio i documenti di viaggio; e layout multipli.