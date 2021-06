Il DDay di Maavi per il turismo: la video intervista a Enrica Montanucci

14:03





Maavi di nuovo in piazza a Roma per il secondo DDay (Dignity Day). L’associazione di categoria che rappresenta le agenzie di viaggi torna a manifestare in difesa della dignità di chi lavora nel comparto e nella filiera del turismo organizzato.



Tra i temi al centro della manifestazione, l’erogazione delle seconde tranche, gli ammortamenti, gli ammortizzatori sociali e la ripartenza dei flussi internazionali, attraverso i corridoi, in vista della stagione invernale.



In alto l’intervista di Amina d’Addario alla presidente di Maavi, Enrica Montanucci.