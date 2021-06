La ripresa delle vendite e i timori per l’autunno sul prossimo numero di TTG Magazine

15:25

L’estate del turismo ormai ha preso il ritmo: le prenotazioni arrivano, i telefoni tornano a squillare e il comparto inizia a rialzare la testa.

Ma questo non vuol dire che non ci sia nessuna nuova all’orizzonte. Sul prossimo numero di TTG Magazine, in distribuzione da lunedì 28 giugno e sfogliabile anche online con la digital edition, i protagonisti del mercato danno voce ai timori per il dopo estate. Il punto centrale è ancora una volta il lungo raggio, che il turismo organizzato aspetta con ansia per poter tornare effettivamente operativo al 100 per cento.