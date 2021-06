Sardegna in cima alle preferenze: la conferma di Bookiply

21:00

È boom di richieste per l'estate 2021 in Sardegna: la conferma arriva dai risultati della recente indagine condotta dalla nuova filiale di Bookiply aperta a Cagliari - fornitore di software e servizi per le società di affitto di case vacanza e filiale del motore di ricerca internazionale di case vacanza Holidu - che, negli ultimi mesi, ha riscontrato un forte aumento della domanda di affitti turistici.

I numeri parlano chiaro: le ricerche effettuate a maggio (440 000+) sui portali del gruppo sono cresciute del 50% rispetto ad aprile. "Maggio è stato il mese della ripresa per il settore del turismo, non soltanto per i viaggi domestici", riferisce Luca Vivona, Area Lead e responsabile dell'ufficio di Bookiply di Cagliari. A prenderla di mira, infatti, oltre ai connazionali, anche tedeschi e francesi. Per quel che concerne le dinamiche di prenotazione, al pari dello scorso anno si conferma la predominanza del last minute e la preferenza di strutture - case vacanza e ville in primis - dotate di piscina, parcheggio e aria condizionata. A cambiare rispetto al 2020 è la spesa media per l'alloggio che è aumentata del 14,7%.



Livia Fabietti