Europ Assistance, arriva la polizza per i viaggi in Europa ai tempi del Covid-19

09:50

Una nuova soluzione assicurativa per garantire protezione completa a chi si sposta nel il Vecchio Continente per le vacanze. Si chiama Viaggia Europa la nuova polizza messa a punto da Europ Assistance Italia per sostenere la ripresa dei viaggi all’estero.

La copertura

La soluzione assicurativa include: assistenza sanitaria in viaggio, anche in videoconsulto con la piattaforma digitale MyClinic; assistenza ai familiari rimasti a casa; copertura del prolungamento del viaggio in caso di malattia, Covid-19 incluso; Infoline Covid per viaggiare sicuri; pagamento diretto delle spese mediche anche per Covid-19, malattie croniche e preesistenti comprese.



Integrazioni

È possibile inoltre personalizzare la polizza con una serie di integrazioni, quali: l’indennizzo Covid Protection, in caso di prolungamento del soggiorno causa Covid-19; rimborso del tampone effettuato al rientro; l’assistenza stradale On the Road, per chi sceglie di viaggiare in bici, moto, auto o camper; la copertura del bagaglio; e il pacchetto Sport, per chi svolge attività in vacanza.