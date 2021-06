Welcome Travel accelera con la campagna “Io prenoto in agenzia viaggi”

12:28

L’estate entra nel vivo e Welcome Travel rilancia il ruolo delle agenzie di viaggi. Dopo il lancio lo scorso inverno, anche per la stagione calda il network riprende la campagna 'Io prenoto in agenzia viaggi' per sostenere le vendite. In più, per l’estate l’iniziativa viene legata al prodotto e suggerendo proposte di viaggio concrete.

“Con l’arrivo dell'estate, possiamo finalmente tornare a viaggiare e appagare quel desiderio che abbiamo represso per oltre un anno – sottolinea Laura Antonioli, responsabile coordinamento vendite Welcome Travel –. Abbiamo riscontrato come nei clienti permanga una grande necessità di consulenza, di garanzie, di un supporto professionale e di una conoscenza specifica, altrove introvabili. Ecco perché rilanciamo la campagna, con nuove immagini legate sempre ai valori che caratterizzano la professione dell’agente di viaggio, ma che parlano anche, in modo più concreto, di destinazioni, prodotti e vacanze: al mare, in crociera e ovunque siano effettivamente fruibili”.



I materiali per la campagna sono presenti nel Communication Market Wtg, il repository di Welcome Travel per le agenzie che contiene tutti gli strumenti per alimentare i canali social dei punti vendita.