Gattinoni Travel Experience in viaggio ad Amman e Gerusalemme con Safar

di Amina D'Addario

16:41

Proseguirà anche in autunno la partnership tra Gattinoni Travel Experience e Safar, il format di itinerari vissuti in tempo reale lanciato dalla travel coach Carla Diamanti e Leone Verde Edizioni.

Nato per formare i dettaglianti e fornire allo stesso tempo uno strumento in più a supporto delle vendite, il progetto ha visto in queste settimane accendere i riflettori su Amman e Gerusalemme. Due destinazioni che le agenzie Mondo di Vacanze e My Network hanno potuto scoprire accompagnate dai racconti in diretta delle guide locali.

Pubblicità

“Questo - ha spiegato Alberto Albéri, travel experience manager di Gattinoni - è stato un assaggio del nostro percorso che vuole avvicinare le agenzie e i loro clienti alle destinazioni. Non ci siamo mai fermati in questi mesi che ci hanno tenuto distanti dal viaggio e da qui è nata la collaborazione con Safar per far vivere ai clienti quello che con Travel Experience stiamo programmando in attesa della riapertura dei confini”.