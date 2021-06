10:44

Si chiude di fatto l’esperienza del Bonus Vacanze. Il Governo ha deciso di non riaprire i termini per le nuove domande (che comunque avrebbero potuto avanzare solo i soggetti che non avevano ancora utilizzato la misura) e ha mandato in soffitta anche l’ipotesi di prorogarne l’utilizzo oltre il 31 dicembre 2021.

La decisione nasce in realtà da un’analisi dei numeri, sostanzialmente fermi da diverso tempo: come riporta ilsole24ore.com, dopo l’utilizzo massivo lo scorso anno le cifre sono rimaste sostanzialmente bloccate: 1.885.802 bonus generati al 31 dicembre (l’ultimo giorno utile per richiederli) e 816.033 quelli utilizzati fino ad ora. Il controvalore di bonus emessi sfiora gli 830 milioni di euro.



Una questione di cifre

L’andamento degli utilizzi ha spinto dunque l’esecutivo sostanzialmente a chiudere l’esperienza del bonus vacanze. Chi l’ha già ottenuto potrà utilizzarlo entro la fine di quest’anno ma non oltre. L’indirizzo sarebbe quello di incentivare l’utilizzo dei bonus già emessi.



Sempre in base a quanto riporta il sito del quotidiano finanziario, anche l’apertura all’uso del bonus in agenzia di viaggi o per acquistare prodotti dei tour operator non ha stimolato l’utilizzo quanto si sperava.



Ora dunque l’unica mossa prevista sarebbero le comunicazioni di PagoPa, che gestisce l’ape IO, di inviare un messaggio a chi ha già ottenuto il bonus ma non l’ha utilizzato.