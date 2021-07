Coop: 11 milioni di italiani in più in viaggio rispetto al 2020

12:29

Con il green pass si torna a viaggiare. Ma non tutti potranno farlo. A rilevarlo è lo studio di italiani.coop, lo strumento di analisi di Coop, che ha realizzato una ricerca per Robintur Travel Group, che segnala come il 27% degli italiani non partirà. Motivazione principale, la necessità di risparmiare dettata dalle difficoltà economiche degli ultimi tempi.

Comunque, sempre la stessa analisi evidenzia che quest’anno sarà 11 milioni in più rispetto al 2020 gli italiani che si metteranno in viaggio. E il tema centrale sono sempre relax e sicurezza, ovvero le due motivazioni che più di tutte spingeranno 7 italiani su 10 a fare le valige.