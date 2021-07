Travelbuy rivoluziona la presenza sul web delle agenzie affiliate

15:01

Travelbuy prosegue verso la digitalizzazione di tutti i servizi offerti alle proprie filiali.

L’ultima tappa riguarda il web e i siti delle singole agenzie che diventano totalmente personalizzabili grazie a un tool ad hoc sviluppato dal network romano.



“Basta con i siti vetrina - commenta il fondatore Alfredo Vassalluzzo (nella foto) - è arrivato finalmente il momento di offrire ad ogni singola agenzia strumenti performanti, realmente utili, non servizi che vengono propagandati e che poi nessuno utilizza”.



Il riferimento è alla possibilità che le agenzie Travelbuy hanno da oggi di personalizzare il lay-out del proprio sito web, inserire in autonomia i propri pacchetti, condividerli sui social o con il cliente finale che può personalizzarli a sua volta e confermarli in autonomia.



Ogni agenzia ha poi a disposizione un back office per gestire il sito, le vendite, i propri markup e riquotare periodicamente e in automatico i propri pacchetti.



Ogni agenzia avrà poi la possibilità di gestire la propria mailing list in autonomia in modo da stabilire un contatto duraturo con il cliente. “Si conferma ancora una volta il carattere pragmatico del nostro network, che anche in tempi di crisi non ha mai smesso di sviluppare idee e prodotti che oggi vanno a vantaggio delle nostre filiali”.