Click it, turismo di prossimità con i servizi per t.o. e agenzie

08:47

Pubblicità

Estate all’insegna del turismo slow e di prossimità. Grazie a Click it, online travel agency dedicata ai viaggi undertourism in Italia, tour operator, agenzie di viaggi, strutture ricettive e operatori del turismo esperienziale hanno a disposizione un canale di vendita facile da utilizzare, senza costi fissi, applicando solo la commissione del 10% sul venduto. Inoltre, Click it offre alle agenzie una versione b2b2c personalizzata che gli agenti possono utilizzare per prenotare offerte customizzate per i loro clienti con il sistema del dynamic packaging. Il portale offre anche diverse soluzioni per dare visibilità alle destinazioni con sezioni e siti dedicati che, all’interno della piattaforma, mettono in evidenza i loro contenuti editoriali e le proposte di viaggio degli operatori verso il loro territorio, prenotabili online con pochi clic.



La piattaforma è intuitiva e raggruppa le offerte inC. Tutte le offerte sono selezionate dagli ambassador di Click it e sono suddivise in sei categorie tematiche: enogastronomia, città d’arte, natura, sport, benessere, famiglia. Si può partire scegliendo dove dormire e la piattaforma suggerirà le attività da fare nei dintorni o viceversa, per organizzare in pochi passaggi una vacanza personalizzata con il sistema del dynamic packaging. Per prenotare un pacchetto di viaggio già pronto non serve far altro che scorrere tra le offerte di weekend e vacanze. Si può cercare anche per regione con i focus box che mettono in evidenza le proposte raggruppate per destinazioni.