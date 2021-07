Gattinoni Travel riparte con il Principato di Monaco

10:54

Si riaccendono le luci in casa Gattinoni con la ripresa degli eventi in presenza presso l'hub di via Statuto, nel cuore di Milano. Una ripartenza che si tinge di lusso grazie alla recente collaborazione tra Gattinoni Travel e il Principato di Monaco.

"L'offerta del Principato di Monaco incontra le esigenze di una fetta importante di clientela delle nostre agenzie" commenta Alberto Albéri, manager Gattinoni Travel Experience.



Monte Carlo è pronta ad accogliere i visitatori in tutta sicurezza grazie al protocollo Monaco Safe; non mancano le strutture alberghiere di grande charme come i 4 hotel del gruppo Monte-Carlo Sbm, ossia l'Hotel de Paris oggi completamente rinnovato, l'Hotel Hermitage per un soggiorno romantico, il Monte-Carlo Bay Hotel pensato come un resort americano e ancora il Monte-Carlo Beach, un boutique hotel con tutte le stanze vista mare. Si aggiunge l'Hotel Fairmont Monte-Carlo che con le sue 596 camere, come spiega Olga Pratico, Sales Representative Hotel Fairmont Monte-Carlo, "si conferma il più grande della Costa Azzurra. È il 'the place to be' per gli amanti della Formula Uno, con 4 suite che si affacciano sul circuito del Gran Premio".



I mille volti di Monaco

Innovazione e glamour ma anche arte, cultura e sport. E poi centocinquanta anni di storia del Principato da scoprire e una politica green portata avanti dal Principe Alberto II, che vuole rendere Monte-Carlo carbon free entro il 2050.



"Monaco si reinventa costantemente" conclude Gloria Svezia, direttrice dell'Ufficio del Turismo e dei Congressi del Principato di Monaco in Italia. "Non ci siamo mai fermati, il nostro claim è 'Monaco is for you?at last!'".



Gaia Guarino