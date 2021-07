Easy Market aiuta le agenzie a gestire il Bonus Vacanze

10:31

EasyMarket investe sulle agenzie di viaggi. L’azienda, da venti anni al servizio della distribuzione, ha deciso di investire 1 milione di euro per sostenere il comparto nella gestione del Bonus Vacanze.

Le adv, spiega in una nota l’azienda, in seguito all’espletamento dell’iter governativo previsto per la validazione e l’utilizzo del Bonus vacanze in agenzia, avranno l’opportunità di cedere all’azienda (utilizzando il sito dell’Agenzia delle Entrate) il credito d’imposta maturato e validato. Il credito al netto della fee di gestione verrà integralmente convertito e riaccreditato sul proprio Salvadanaio Elettronico, reso poi fruibile per l'acquisto di qualsiasi servizio turistico a disposizione sul sistema di prenotazione Revolution.



"Il settore, oggi più che mai, ha bisogno di concretezza – commenta Gianni Zammarchi, amministratore delegato di Easy Market - il milione di euro cash, che abbiamo deciso di destinare a questa iniziativa, conferma il desiderio di Easy Market di creare sempre maggiori e più forti partnership con i colleghi agenti”.