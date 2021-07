BizAway con Lufthansa Innovation Hub per l’ambiente

21:00

BizAway e Lufthansa Innovation Hub uniscono le forze a tutela dell’ambiente. La scaleup italiana, attiva nel settore del business travel, ha integrato nella sua piattaforma digitale il sistema di calcolo Squake (sviluppato dall’Innovation Hub di Lh), dando la possibilità a chi prenota un viaggio d’affari di conoscere in anticipo l’impatto ambientale e, se lo desidera, di devolvere il corrispettivo in denaro delle emissioni generate ad associazioni no-profit impegnate in diversi progetti di salvaguardia del Pianeta.

“La sostenibilità è diventata una priorità per tutte le aziende e anche noi abbiamo voluto fare la nostra parte – commenta in una nota Luca Carlucci, co-founder e ceo di BizAway - Il nostro obiettivo è da tempo quello di bilanciare le emissioni di CO2 generate da un viaggio di affari e per realizzarlo abbiamo stretto già da qualche anno una partnership con Squake che ci ha fornito il calcolatore. Coinvolgendo i nostri clienti in questo processo di totale trasparenza, a fronte di un contributo esiguo, possiamo avere un impatto significativo sulla nostra società”.