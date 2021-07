di Stefania Galvan

08:08

I primi a farsi avanti sono stati ovviamente i nostri connazionali, ma adesso anche i turisti stranieri sembrano aver riacquistato fiducia nell’Italia, complice la forte accelerazione della campagna vaccinale e il rilascio del Green Pass. Un quadro incoraggiante in cui la Sardegna ha un ruolo di primissimo piano, come mostrano le prime cifre di Estay, la startup specializzata nella gestione degli affitti di case vacanza sull’isola.

“Nelle ultime settimane - spiega il co-founder Enrico Bertini (nella foto) - le prenotazioni hanno riportato un incremento del 240% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con il 60% di clientela italiana e il 40% di stranieri”.



In crescita anche l’occupancy delle strutture: “A maggio avevamo registrato già un 20%, oggi siamo al 25.1% di occupancy nel periodo giugno-ottobre”. I target più reattivi restano le famiglie e le coppie, seguiti da gruppi di amici e single, e la durata media dei soggiorni è di 5 notti “con un budget medio - aggiunge Bertini - pari a 750 euro a persona per l’intero soggiorno, corrispondente a una tariffa media di 150 euro a notte”.



Sicurezza e flessibilità

Il ritrovato ottimismo, però, non fa venir meno l’esigenza di sicurezza della clientela, che in quest’estate così atipica opta per soluzioni già sperimentate e che diano garanzia di flessibilità. “Per questo - aggiunge Bertini - assume un particolare rilievo il target dei repeater che, dopo aver trovato una situazione comoda in termini di alloggio ma soprattutto di sicurezza, tornano perché soddisfatti e perché sanno già cosa li aspetta”.



La scelta cade soprattutto su tariffe rimborsabili: “Anche noi - spiega Bertini - abbiamo predisposto un’assicurazione acquistabile direttamente sul sito, che garantisce il rimborso completo anche con una disdetta fino al giorno prima della presunta data di arrivo”.