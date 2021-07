Prosegue il rialzo del fuel: superata la soglia del 600 dollari

10:31

Continua la ripresa del fuel. Secondo quanto comunicato da Fto, nel mese di giugno il prezzo medio per tonnellata metrica si è attestato a 625,91 dollari, con un incremento dell’8,62% rispetto al mese precedente (pari a un aumento di 49,67 dollari).

Per la prima volta nel biennio 2020-21 il prezzo medio si attesta sopra quota 600 dollari. Rispetto al giugno dello scorso anno l’incremento è dell’87,62%; 12 mesi fa infatti il prezzo si era fermato a 292,31 dollari.



"Il cambio medio del dollaro in giugno - si legge ancoa nella nota dell'associazione - viene dichiarato dalla Bce pari a 1,20471 dollari per un euro, quindi con un deprezzamento del 0,81% rispetto al mese precedente".