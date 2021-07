Il calendario fiscale cambia ancora: le novità per le partite Iva

12:24

Cambiano ancora le date delle scadenze fiscali. Al momento di portare al voto in commissione Bilancio della Camera l’emendamento al Sostegni Bis, il Governo ha modificato le date.

Secondo il nuovo testo, il saldo e il primo acconto delle imposte dirette e dell’Irap in scadenza il 30 giugno, come riporta ilsole24ore.com, slitterebbero al 31 agosto, ma con la possibilità di rimandare al 15 settembre con una maggiorazione dello 0,2%. Ma in commissione le carte sono cambiare ancora, con il rinvio delle tasse dei soggetti Isa al 15 settembre ma senza alcuna maggiorazione. La misura riguarda infatti le partite Iva soggette a pagella fiscale.



Vengono invece confermate le date della pace fiscale, sospese da febbraio del 2020. Si potranno versare in 4 rate dal 31 luglio al 31 ottobre, mentre le rate sospese del 2021 andranno versate in una sola soluzione entro il 30 novembre.