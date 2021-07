Puglia, bando per i sostegni al turismo aperto alle agenzie di viaggi

11:34

La Puglia mette sul piatto 25 milioni e 900mila euro per sostenere il turismo. La regione ha infatti lanciato un nuovo bando ‘Custodiamo il Turismo 2.0’ che si aprirà dal 21 luglio e si chiuderà il 30 settembre per permettere alle imprese di accedere alle sovvenzioni attraverso la piattaforma www.custodiamoturismocultura.regione.puglia.it per far fronte alla perdita di fatturato conseguita a causa della crisi ingenerata dal covid19, secondo criteri determinati dal bando.

Fra le novità del bando, è stato elevato il tetto massimo delle sovvenzioni in favore delle micro, piccole e medie imprese della regione fino ad un massimo di 150mila euro. Il calcolo delle stesse sarà effettuato sulla base di tre scaglioni: fino a quarantamila euro, da quarantamila a novantamila euro e oltre novantamila euro.



E, particolare importante, non saranno più richieste le asseverazioni ma saranno sufficienti delle autodichiarazioni. Gli uffici provvederanno poi a fare i controlli del caso.



Altra novità importante è la estensione dei codici Ateco che amplia la platea dei possibili richiedenti anche ad altre categorie e settori di impresa come per esempio alle sale ricevimento per matrimoni, alle agenzie di viaggi e agli organizzatori di convegni ed eventi per il turismo.



“Con il nuovo bando si implementerà la platea dei potenziali beneficiari rispetto a quelli che hanno potuto accedere al primo bando. Le procedure sono state semplificate e la piattaforma di accesso alle misure è stata resa più efficiente” spiega il commissario dell’Agenzia Pugliapromozione, Renato Grelle.



Gli aiuti verranno infatti erogati dall’Agenzia Pugliapromozione.