Club del Sole lancia Workin’Glamp, format per gli eventi Mice nei suoi camping village

21:00

Club del Sole si propone come location dove aziende e tour operator specializzati potranno organizzare meeting, congressi, incentive ed eventi. L’operatore open air presenta infatti Workin’Glamp, un nuovo format con il quale lancia i suoi Camping Village come luoghi per il Mice.

Workin’Glamp è un sistema di accoglienza appositamente concepito per offrire alla clientela business contesti di interazione piacevoli e produttivi e studiato ad hoc per soddisfare le richieste di un mercato Mice in ripresa e alla ricerca di connessioni autentiche ed energizzanti.



Il Workin’ Glamp di Club del Sole è un’esperienza di business dove il corpo si rigenera e la mente può lavorare con più energia e creatività avendo a disposizione: accommodation con oltre 8.000 unità abitative non convenzionali in 7 regioni italiane, dal lodge vista lago e vista mare agli chalet di legno, fino al design moderno delle mobilhome; open air meeting con format specifici per dedicare le energie al pensiero strategico, alla condi-visione operativa, alla creazione di gruppi ad alta efficacia collaborativa; attività di Team Bonding per connettersi con il proprio team e creare gioco di squadra attraverso le relazioni.



“Per Club del Sole rappresenta una nuova sfida sulla quale sta investendo molto – dice il direttore generale Angelo Cartelli (nella foto) -. È un onore per noi poter aprire alcune delle nostre strutture più belle al mondo del business: i villaggi di Orbetello, Porto Sant’Elpidio, Desenzano, Marina Romea, Castiglione della Pescaia, Roseto degli Abruzzi e Marina Julia in primis, ai quali si affiancheranno nel 2022 i Villaggi di Rimini, Riccione, Punta Marina Terme che vedrà nascere un proprio Sport Village”.



Club del Sole si avvarrà della collaborazione di partner esperti in attività di formazione e animazione di gruppi aziendali per la realizzazione di proposte e attività che mirano a rafforzare le relazioni all’interno dei team, integrandosi nella natura e con l’offerta turistica del territorio.