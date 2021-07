Senza il Mar Rosso manca il respiro

08:35

Inevitabile che nel pieno della stagione riparta il solito ritornello. Quando riaprirà il Mar Rosso? Giunti a questo punto, presi dallo sfinimento tra chi aspetta sempre la settimana buona e chi rimanda tutto al 2022 non ci rimane che sperare in qualche decisione sorprendente.

Non vi sono però (al momento) margini reali per rivedere partire i charter verso Sharm nel giro di poco tempo.



E questo complica le cose per tutti, dalla distribuzione al tour operating, senza dimenticare le rotazioni dei vettori. Sul Mar Rosso è infatti possibile mettere in campo una linea tariffaria in grado di scardinare alcuni segmenti di mercato. Allargando il raggio d’azione si potrebbe immaginare di fare respirare tutta la filiera. La stessa filiera che, arrivata in piena estate, si sta rendendo conto che vendere l’Italia sotto ogni punto di vista può andare bene, ma non a certe tariffe. In alcune settimane e su alcuni prodotti i prezzi sono sfuggiti di mano. A tutti.