Gattinoni Mice: vince l’Italia degli eventi

10:39

Le aziende italiane hanno voglia di tornare a viaggiare. È questo il segnale che Gattinoni Mice legge nella crescita degli incentive durante le scorse settimane.

Solo nel mese di giugno la divisione del gruppo ha movimentato 130 persone nel Nord della Sardegna, 3 eventi di 250 persone ciascuno in Sicilia e 220 persone in Puglia. E luglio conferma il trend, portando il totale del bimestre a circa 2mila persone. “Un successo dati i tempi - è il commento di Silvia Pozzi (nella foto), chief logistics officer di Gattinoni Mice -. In particolare il settore incentive sta tornando ad essere per le aziende un momento importante per ricreare coesione tra colleghi, ma anche per far vivere momenti di distensione e leggerezza ai propri dipendenti, dopo un periodo per tutti molto difficile".