08:30

Il green pass potrebbe diventare ancora più necessario per i cittadini italiani. Dopo la decisione del Governo francese di consentire l’accesso a mezzi pubblici e ristoranti solo a coloro che sono dotati del documento che attesta l’immunizzazione, l’Italia potrebbe seguire la stessa scia. Nelle ore successive all’annuncio di Macron, infatti, le richieste per le vaccinazioni da parte dei cittadini d’Oltralpe hanno avuto un’impennata. Una risposta che potrebbe spingere l’Italia a una scelta simile.

Stando a quanto riporta ilsole24ore.com, l’estensione del green pass potrebbe riguardare discoteche e grandi concerti; al momento, infatti, è necessario solo per feste di matrimonio e visite nelle case di riposo, oltre ovviamente che per spostarsi all’estero ed eventualmente tra Regioni non gialle o bianche.



Necessarie due dosi

Ma tra le ipotesi, già annunciate negli scorsi giorni, ci sarebbe anche quella di rilasciare il green pass solo dopo la seconda dose di vaccinazione e non già dopo la prima (dato, questo, che comunque compare nel documento).



L’obiettivo del commissario Figliuolo sarebbe proprio quello di spingere il più possibile all’immunizzazione.